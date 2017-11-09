Charles R. Jenkins Chapter Of The National Honor Society At Worcester Prep Inducts 42 New Members

The Charles R. Jenkins Chapter of the National Honor Society at Worcester Preparatory School recently inducted 42 new members. Pictured, front from left, are Julia Godwin, Hailey Merritt, Hannah Merritt, Kaitlyn Hamer, Ankita Mohan, Virginia Bateman, Maya Natesan, Hailee Arrington, Molly McCormick, Ally Elerding and Remy Trader; second row, Henry Taboh, Dakin Moore, Gracie Gardner, Chloe Ruddo, Delaney Abercrombie, Kendall Whaley, Maria Deckmann, Alex Canakis, Cameron Hill, Matt Durkin, Jared Gabriel and Parker Brandt; third row, Owen Tunis, Cooper Richins, Cole Berry, Ethan Gaskill, Jack Walinskas, Grace Schwartz, Jacob Meakin and Aiden Mullins; and, back, Ethan Scheiber, Matt Wilson, Sam Cantor, Basil Christian, Will Todd, Dominic Anthony, Jay Gosnear, Thomas Fager, Andrew Stickler, Liam Hammond and Colin Miller. Submitted Photos